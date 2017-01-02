Птицей 2017 года стала в Эстонии горлица, ей посвятят конкурсы любовной поэзии и почтовую марку

Как сообщает ИНТЕРФАКС/BNS, эстонское орнитологическое общество объявило птицей этого года малоизученную в республике горлицу, численность которой снижается. В течение года планируется провести ряд посвященных горлице и голубям в целом мероприятий.

В Эстонии проживают два вида горлиц - обычная и кольчатая, в Год горлиц можно будет ближе познакомиться и с проживающими в Эстонии голубями, сообщило BNS общество.

"Эти два вида входят в число наименее изученных в Эстонии видов птиц. Кроме того, за последние десятилетия их численность существенно сократилась как у нас, так и в Европе. Поэтому мы хотим ближе познакомить людей с ними и с помощью наблюдателей за птицами больше узнать о них", - сказал глава Года горлицы Яанус Элтс.

В Год горлицы пройдут конкурсы любовной поэзии, рисования и открыток, состоятся вечера природы, а также выйдут посвященные горлицам и голубям статьи и передачи по радио и телевидению. 14 февраля по традиции выйдет почтовая марка с птицей года.

Для изучения горлиц запланированы их кольцевание и повышение осведомленности об их распространенности, численности и пользовании местами обитания. Для этого всех просят сообщать о встреченных горлицах при помощи специального приложения, которым можно будет пользоваться как на сайте птицы года, так и в смарт-устройствах.

Эстонское орнитологическое общество выбирает птицу года в Эстонии с 1995 года, горлица станет 23-й по счету птицей года.