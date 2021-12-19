ПЦУ до Дня святого Миколая провела літургію

У неділю, 19 грудня, християни східного обряду вшановують пам’ять Святителя і Чудотворця Миколая. Православна церква України з нагоди свята відправила божественну літургію.

Як передає Укрінформ, літургія розпочалася о 9 ранку і транслювалася на телеканалі UA:Перший, її можна переглянути на сторінці глави ПЦУ Єпіфанія у Фейсбуці.

“Добрі діла, справи милосердя і благодійності мають свою основу в істинній вірі, нею живляться, нею спонукаються та, у свою чергу, її засвідчують. Святитель Миколай тому і називається найперше зразком, правилом, каноном віри, що його життя є еталоном, прикладом, з яким ми можемо звіряти наше життя, щоби зрозуміти, чи справді воно є таким, яким має бути життя християн”, - сказав митрополит Епіфаній.

Він зацитував Євангеліє від Матфія (Мф. 5:16): “Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні свята Миколая у Києві на Софійській площі відбулася урочиста церемонія запалення вогнів головної ялинки країни.

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