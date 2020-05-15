ПЦУ попросила Кабмін послабити карантин для віруючих

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній надіслав листа прем'єр- міністру Денису Шмигалю з приводу адаптивного застосування карантинних обмежень.

Про це повідомляють на сайті ПЦУ.

"Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній надіслав лист прем'єр-міністру України Денису Шмигалю з проханням найближчим часом розглянути пропозиції Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що стосуються адаптивного застосування карантинних обмежень (від 7 травня 2020 року)", - йдеться в повідомленні.

Відзначають, що пропозиції від ВРЦіРО засновані на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину низки європейських країн і покликані забезпечити баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби і потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення.

Нагадаємо, 24 березня Синод ПЦУ через поширення коронавірусу дозволив проводити богослужіння без особистої присутності парафіян. А перед Великоднем Кабмін посилив заборону на проведення релігійних зібрань. До 24 квітня були заборонені всі масові заходи, незалежно від кількості учасників.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав церкви проводити Великодні богослужіння онлайн.

З 12 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантину.

