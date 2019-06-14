ПЦУ пригрозила Филарету отлучением в случае проведения "Собора УПЦ КП"

Православная церковь Украины официально предупредила "почетного патриарха" Филарета, что проведение "Поместного Собора" уже несуществующего Киевского патриархата будет означать раскол. Об этом говорится в официальном заявлении ПЦУ, в котором также указано, что участников такого "Собора" отстранят от церкви.

"Почетный Патриарх" Филарет не имеет права единолично созвать "Поместный Собор УПЦ КП" ни по Уставу Православной Церкви Украины, ни даже по прекращенным Уставом УПЦ КП. Самовольное и внестатутное проведение собрания неопределенной группы не уполномоченных лиц с присвоением этим собраниям названия "Собора" будет означать церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - говорится в заявлении.

В ПЦУ напомнили, что с прошлого года Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратило свою деятельность. Так как решением Поместного Собора УПЦ КП, который состоялся 18 декабря 2018 года, Киевский патриархат присоединился к созданной ПЦУ.

Филарет заявил о том, что решил созвать на 20 июня Поместный Собор уже не существующего Киевского патриархата. Тогда же он отметил, что не признает томос об автокефалии ПЦУ, ведь не был ознакомлен с его текстом.

В мае Филарет в своем обращении заявил, что его отказ от статуса патриархата на Поместном Соборе в декабре 2018 года ничего не значит и Киевский патриархат якобы никто не отменял.

Аналитики отмечают, что со времени создания ПЦУ между Филаретом и Епифанием возникло противостояние за влияние в церкви. В частности, почетный патриарх Филарет не доволен символическим статусом и пытается получить решающее влияние на жизнь церкви. Приглашением на бланках УПЦ КП почтить память священномученика Макария он пытался проверить, какое количество иерархов может поддержать его идею восстановления УПЦ КП. В то же время после развернувшегося скандала ряд епархий ПЦУ сделали открытые заявления в поддержку Епифания.

10 мая глава ПЦУ Епифаний заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата юридически прекратила свое существование во время Объединительного Собора 15 декабря, а ее восстановление может грозить потерей Томоса.