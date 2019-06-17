ПЦУ: Собрание Филарета можно назвать чем угодно, но не поместным собором УПЦ КП

"Собор", на который почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашения, не может быть Поместным Собором Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата по нескольким причинам.

Об этом в интервью на "5 канале" заявил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

"Во-первых, согласно решению истинного Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15 декабря 2018 года было принято решение, что УПЦ Киевского Патриархата, как религиозное объединение, прекращает свою деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины", - отметил Зоря.

"Я был и весь епископат был на этом Соборе, были делегаты от духовенства мирян ... Есть документы, есть видеозаписи и многочисленные свидетели, что решение было принято открыто по согласию всех. Один только проголосовал против", - добавил он.

По словам Зори, в соответствии с принятым решением, свою деятельность прекращают уставные органы и утрачивает силу устав УПЦ КП.

Он добавил, что согласно уставу УПЦ КП, Поместный архиерейский собор созывается Патриархом вместе со Священным Синодом.

"Священного синода Киевского Патриархата нет. Все члены священного синода КП, которые были в его составе на 15 декабря, исключая патриарха Филарета и Белгородского митророполита в России никоим образом не поддерживают такое развитие событий", - отметил Зоря.

"Поэтому то собрание, о котором мы слышим от почетного Патриарха, под именем Поместного Собора - на самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом приглашаемых лиц на то, что можно назвать чем угодно, но Поместным Собором Киевского Патриархата это точно не будет", - подытожил Заря.

Напомним, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

Весной Филарет стал утверждать, что при при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.

Сейчас Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.

Филарет также заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован. После этого поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.

11 июня почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православной церкви.

По словам Филарета, 15 декабря "Собора поместного Киевского патриархата не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора". На "соборе" 20 июня это постановление планируют "отбросить".

В Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) заявили, что проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.