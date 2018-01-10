Пукачу пересчитали срок заключения по "закону Савченко"

После пересчета срока заключения по "закону Савченко" с 6,5 лет на 13 осужденный за убийство журналиста Георгия Гонгадзе Алексей Пукач сможет попросить о помиловании раньше, чем было возможно ранее.

Экс-начальнику департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу, которого осудили за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, суд пересчитал срок приговора по "закону Савченко". Об этом со ссылкой на решение, вступившее в силу 15 декабря 2017 года, сообщают "Українські новини".

В материалах суда говорится, что осужденный находился под стражей 6,5 лет - с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката Пукача и пересчитал срок пребывания в СИЗО до 13 лет.

По состоянию на 10 января 2017 года осужденный отбыл более 14 лет тюремного заключения.

Пукач в 2013 году был приговорен за убийство журналиста Георгия Гонгадзе к пожизненному заключению. По закону, после отбытия не менее 20 лет назначенного наказания у Пукача появится право на подачу ходатайства о помиловании. Акт помилования может заменить пожизненное лишение свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.

В декабре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Пукач не согласился на смягчение наказания в обмен на информацию о заказчиках преступления.

Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежали журналисту.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12-годам лишения свободы, а Николая Протасова - к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии.

26 ноября 2015 года Верховная Рада проголосовала за "закон Савченко" - законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", согласно которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора.

Соавтором законопроекта была народный депутат Надежда Савченко, которая на тот момент находилась под арестом в России. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 23 декабря 2015 года.

21 сентября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что "закон Савченко" "несет большие угрозы по накалу криминогенной ситуации" в стране.

18 мая 2017 года Верховная Рада приняла законопроект No5534, которым отменила норму, предусмотренную "законом Савченко". Сама нардеп на заседании не присутствовала. Позже она призвала Порошенко ветировать принятый Радой закон. 17 июня президент Украины подписал закон, которым отменяются нормы "закона Савченко".

Замминистра юстиции Украины Денис Чернышов в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что за почти полтора года действия в Украине "закона Савченко" из тюрем и изоляторов раньше срока вышли 8,5 тысяч заключенных, среди которых свыше тысячи обвинялись в убийстве.