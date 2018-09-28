Пушилин против Захарченко: Гиркин подтвердил подлинность записи СБУ об устранении главаря "ДНР"

Российский террорист Игорь Гиркин (кличка Стрелков), с вторжения которого с отрядом боевиков в Донецкую область началась российская оккупация части Донбасса, подтвердил подлинность аудиозаписи СБУ, на которой приближенный Дениса Пушилина обсуждает устранение главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом он написал в своем посте в Facebook, скриншот которого опубликовал журналист Денис Казанский.

"Подтверждение из Донецка, что это не "укрофейк" - только что мною получено. Персонаж опознан и его идентификация по голосу и манере речи у знакомых с ним людей не вызывает сомнений. Подтверждено также, что - совершенно точно - указанный человек работал в команде Пушилина и являлся одним из его ближайших людей как минимум в июне сего года. Все остальные выводы делайте самостоятельно", - написал Гиркин.