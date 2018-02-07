Пустыню Сахара во второй раз за 2018 год замело снегом (видео)

В среду, 7 февраля, пустыню Сахара во второй раз за 2018 год замело снегом, сообщает Корреспондент.

По данным источника, летом температура воздуха в районе Айн-Сефра достигает 37 градусов по Цельсию, а зимой может колебаться на уровне, близком к нулю.

Стоит отметить, что это уже второй снегопад в наступившем году. Оба раза природное явление наблюдалось в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в южных районах Марокко в первый раз за 50 лет выпал снег. В стране прошли настоящие снегопады, населенные пункты засыпало толстым слоем снега. Также местные метеорологи рассказали, что причиной выпадения снега стали большие объемы холодного воздуха, которые поступили из Северной Европы.

Напомним, Сноптики предупреждают украинцев о существенном ухудшении погодных условий и сильных снегопадах 8-9 февраля.