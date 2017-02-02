Путин утвердил на должность российского прокурора Крыма Олега Камшилова

Президент России Владимир Путин утвердил на должность российского прокурора аннексированного Крыма Олега Камшилова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает РИА Крым, этим же указом руководителем следственного управления Следкома России по Севастополю на пять лет назначен Виктор Танифу.

Подконтрольный России парламент Крыма 28 декабря назначил Олега Камшилова на должность прокурора аннексированного Крыма.

Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года - первым заместителем прокурора Москвы. Ранее, с мая 2014 по октябрь 2016 года, крымским прокурором являлась Наталья Поклонская, избранная депутатом Государственной думы соседней России.