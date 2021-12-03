Рівненщина: біля кордону силовики відпрацювали затримання мігрантів з Білорусі

На Рівненщині 3 грудня неподалік україно-білоруського кордону відбулися навчання силовиків. Про це повідомили на офіційному сайті Нацполіції області. Підрозділи відпрацьовували алгоритм взаємодії у випадку, якщо нелегальні мігранти перетнуть кордон.

Навчання, у рамках прикордонної спецоперації "Полісся", провели неподалік пункту пропуску "Городище". Кількість сил й засобів не вказують.

Зібрали там поліцейських, прикордонників, нацгвардійців, військовослужбовців, рятувальників, працівників СБУ, міграційної служби Рівненщини та придані сили з Хмельниччини й Львівщини, уточнили у пресслужбі поліції.

"Щоб відпрацювати алгоритм взаємодії, працювали за умовним сценарієм: від оперативного чергового прикордонного загону надійшла інформація, що за 10 кілометрів від пункту пропуску "Городище" до державного кордону рухається близько сотні мігрантів, які хочуть незаконно його перетнути", – йдеться у повідомленні.

За наказом начальника Нацполіції області Олексія Камишанського по тривозі підняли поліцейських північних районів, розгорнули регіональний координаційний штаб. У "Городище" терміново направили додаткові сили, серед яких – Нацгвардія та прикордонники, перемовники із Нацполіції.

Під час навчань силовики стримали групу нелегалів. Найбільш активні намагалися зруйнувати загородження і штурмували рубіж. Сили груп стримування не допустили прориву біженців.

Але два десятки нелегалів зуміли обійти пункт пропуску і проникнути на територію України. Це зафіксувала аеророзвідка, йдеться в повідомленні поліції.

Силовики зупинили мігрантів, а найактивніших затримали й доставили у фільтраційні пункти. Там перевірку продовжили працівники міграційної служби.

"Сьогодні вкотре продемонстрували, що всі підрозділи системи МВС в області готові до захисту кордону і спрацювали, як єдина команда. Вдячний своїм підлеглим, колегам з інших територіальних підрозділів і відомчих служб за співпрацю й ефективну взаємодію. Сподіваємося, що загострення ситуації на кордоні нашої області не відбудеться", — цитує пресслужба Олексія Камишанського.

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