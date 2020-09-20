Різдво Пресвятої Богородиці: прикмети і заборони свята

21 вересня християни східного обряду відзначають свято Різдва Пресвятої Богородиці або Другу Пречисту. День є першим з 12 головних церковних свят, з нього починається церковний рік. Вважається, що саме в цей день народилася Діва Марія, яка потім стала матір'ю Спасителя. Що не можна робити на Другу Пречисту

Особливих заборон для цього дня немає. Але все ж існують деякі рекомендації, яких варто дотримуватися.

У цей день не можна займатися роботою по дому і фізичною працею.

Рекомендується в свято дотримуватися посту.

У цей день не можна лаятися і конфліктувати з близькими, необхідно намагатися вирішувати всі суперечки мирним шляхом.

Думки і помисли в цей день повинні бути чисті. Не можна думати про щось погане або бажати іншій людині зла. Що потрібно робити в день Різдва Пресвятої Богородиці

День вважається жіночим святом, коли жінку шанують як продовжувачку роду.

У свято часто випікали хліб у формі буків Р і П. Крім того, господині готували грибний або рибний суп і пекли пироги з рибою і грибами.

На Різдво Пресвятої Богородиці також заготовляють калину: в народі вважалося, що "як вип'єш калини на Пречисту, від усякої хвороби будеш чистий". До свята обов'язково потрібно було прибрати з городів урожай і засіяти поля житом.

Вважалося також, що якщо жінка в цей день подасть милостиню, Богородиця дарує їй достаток у домі.

З цього дня починали засилати сватів до дівчат.

Прикмети Другої Пречистої

Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то і осінь буде теплою і ясною, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим в цей день, то й осінні холоди прийдуть з дощами.

Якщо дівчина вмиється на схід сонця, до неї обов'язково посватаються цього року.

Щоб уникнути "злих очей", наклепу і хвороб, в Різдво Пресвятої Богородиці слід спалити старий одяг і взуття.

"Прийшла Перша Пречиста - одягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста - взяла комара нечиста, прийшла Третя Пречиста - стала діброва безлиста".

"Прийшла Пречиста - на дереві чисто, а прийде Покрова - на дереві голо".

"Прийшла Пречиста - принесла старостів нечиста".

"Перша Пречиста жито засіває, а друга - дощем поливає".