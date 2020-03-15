Работать должны только аптеки и продуктовые магазины, - министр здравоохранения Емец

Министр здравоохранения Илья Емец считает, что для предотвращения распространения коронавируса следует ограничить передвижение людей и оставить работать только аптеки и продуктовые магазины.

Об этом говорится в срочном обращении министра.

"Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - считает Емец.

Также, по его словам, больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации.

"Прорабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией", - подчеркнул Емец.

Он проинформировал, что Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба.

Министр отметил, что "сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда".

"Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус", - говорит он.

Емец призвал всех украинцев не быть легкомысленными, не паниковать, а мобилизоваться и помочь себе, своим близким и своим согражданам.

"Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция - самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких", - призвал министр.

Он напомнил, что надо выполнять инструкции, правила и рекомендации. А также следить за обновлениями официальных источников информации Минздрава Украины.