Работают на холодильник - на что украинцы тратят деньги

Люди экономят на образовании и развлечениях

Большую часть заработанных денег украинцы тратят на еду и коммунальные услуги. Суммарно эти две статьи съедают 53,4% семейного бюджета. К такому выводу пришли аналитики Государственной службы статистки, проанализировав траты населения во II квартале 2018 года.

Так, за последние 4 года структура бюджета среднего украинца сильно изменилась. Если по итогам аналогичного периода 2014 года на еду уходили 37,6% семейного дохода, то сейчас на эти нужды украинцы тратят 42,8% своих доходов. В абсолютных цифрах это порядка 233 млрд. грн.

Упали бюджеты украинцев и на развлечения. В 2014 году на эти нужды они выделяли 4,1% бюджета, а в 2018-м только 3,1%. Зато начала расти доля расходов на отели и рестораны - с 2,7% 4 года назад до 3,1% сейчас.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года объем трат украинцев рос. Что объясняется увеличением средних зарплат. Сильнее других выросли статьи "предметы домашнего обихода" и "охрана здоровья" - тут люди стали тратить больше на 12,6 и 10,1% соответственно. Что, впрочем, может объяснятся не только ростом благосостояния людей, но и подорожанием товаров и услуг, включенных в эти категории.

Напомним, по данным Министерства сельского хозяйства США в процентном соотношении украинцы тратят на алкоголь больше всех - 8% от семейного дохода. По данным украинских органов статистики, на эти виды товаров идет только 3% от семейного дохода.