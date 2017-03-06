Работники "национализированных" предприятий возмущены действиями "ДНР", - нардеп

Боевики "ДНР" фиксируют массовое недовольство людей, которые работают на "национализированных" террористами предприятиях

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что руководители боевиков в Донецкой области приказали проводить мониторинг социальной ситуации в коллективах предприятий, подлежащих "национализации".

"МГБ ДНР" докладывает о напряженной обстановке и недовольствии в большинстве коллективов, вызванную "национализацией" - работники в своей массе уверены, что данные действия боевиков приведут к полному уничтожению предприятий и, соответственно, рабочих мест", - подчеркнул Тымчук.

По его словам, главарь оккупантов Александр Захарченко хотел нормализовать ситуацию среди людей и предложил выписать им единовременные премии. Несмотря на это, оказалось, что в бюджете террористов на такие мероприятия нет денег.