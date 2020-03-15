Работу заведений общепита могут ограничить

15 марта 2020, 17:02
 Общество Источник: Контракты (Украина)

Министерство здравоохранения Украины может ограничить работу заведений общественного питания в стране из-за коронавируса.

Об этом написали в Telegram-канале ведомства в воскресенье, 15 марта.

Так, во время обсуждения законопроекта "О противодействии коронавирусу", министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно", - заявил он.

Источник: Контракты (Украина)
 
 
 