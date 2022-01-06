Рада може легалізувати медичний канабіс вже цьогоріч

Верховна Рада в 2022 році може ухвалити законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, ініційований Кабінетом Міністрів.

Про це голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький розповів у інтерв’ю Укрінформу.

"Уже оприлюднений на обговорення урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу… Цей документ буде зареєстровано. Він зайде до нас на комітет. Я сподіваюся, що депутати комітету підтримають його", – сказав нардеп.

Він зазначив, що урядовий законопроєкт відрізняється від проєкту, запропонованого членами медичного комітету та відправленого парламентом на доопрацювання, зокрема, посиленням контролю Національної поліції України за обігом конопель. Окрім цього, за словами Радуцького, у редакції документа, ініційованого Кабміном, більш чітко визначено, що таке медичний канабіс та процедуру його імпорту.

Політик підкреслив, що ухвалення відповідного законодавчого акта дасть можливість отримати доступ до ліків понад двом мільйонам українців.

"Знову-таки в суспільстві було багато наративів, що це легалізація наркотиків. Ані в тому законопроєкті, який був направлений на доопрацювання, ані в новому урядовому, немає жодного слова про легалізацію наркотиків. Йдеться лише про медичний канабіс", – наголосив парламентарій.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить документ упродовж 2022 року.

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