Рада може витратити на ремонт зали засідань та заміну системи голосування понад 400 мільйонів

Верховна Рада планує відремонтувати залу засідань парламенту та замінити систему голосування Рада-3 у 2022-2023 роках і оцінює необхідні видатки на ці цілі у понад 400 мільйонів гривень. Про це йдеться у відповіді Апарату Верховної Ради на запит «Судово-юридичної газети».

«У поточному році заплановано розпочати процес реалізації робочого проекту «Ремонт (реставраційний) зали засідань у будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського Михайла, будинок 5 в Печерському районі м. Києва (пам`ятка архітектури місцевого значення № 184) з заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України».

На зазначені цілі кошторисом Верховної Ради України за програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» передбачено фінансування видатків у обсязі 106, 3 мільйонів гривень (27,8% від потреби)», - зазначається у відповіді.

Наголошується, що реалізація зазначеного робочого проєкту очікується протягом 2022-2023 років.

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