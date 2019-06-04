Рада намерена увеличить штрафы водителям маршруток за отказ перевозить льготников

Верховная Рада 4 июня приняла в первом чтении законопроект No10004 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях по поводу усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан", передает корреспондент "ГОРДОН".

За документ проголосовал 231 народный депутат.

Согласно законопроекту, отказ водителей маршруток перевозить льготников повлечет за собой штраф для водителей в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 грн).

Согласно действующему законодательству, размер такого штрафа составляет восемь необлагаемых минимумов - 136 грн.

В пояснительной записке к документу отмечается, что необходимость принятия законопроекта обусловлена "систематическим нарушением водителями автотранспортных средств, граждан-субъектов предпринимательской деятельности законов о льготной перевозке".

"Особый общественный резонанс приобретают отдельные факты отказа в льготной перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. При этом водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт. Подобные действия водителей автомобильных транспортных средств... обусловлены, в том числе и недостаточно жесткой санкцией по этому правонарушению", - говорится в пояснительной записке.