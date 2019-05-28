Рада не поддержала закон о сокращении рабочего дня для беременных

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект No7113 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о повышении гарантий социальной защиты беременных женщин".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ за основу поддержали всего 147 народных депутатов, а за направление в комитет на доработку проголосовал 151 парламентарий, за возвращение субъекту законодательной инициативы - 147 праламентариев. После этого глава Парламента Андрей Парубий объявил об отклонении документа.

Законом предлагалось дополнить Кодекс законов о труде Украины новой статьей 178-1, которой предусматривалось в обязательном порядке сократить на один час продолжительность рабочего дня для всех без исключения работающих женщин с момента, когда они встали на учет по беременности, с сохранением средней заработной платы.

По словам автора документа, установление для указанной категории женщин сокращенной продолжительности рабочего времени должно быть не только правом беременных женщин, а обязанностью предприятий и организаций.

Законопроект разработан с целью повышения социально-экономических гарантий защиты беременных женщин, обеспечения им здорового материнства, рождения и развития здорового ребенка.

29 августа 2018 года Правительство одобрило разработанный Министерством социальной политики проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей)".

#Буквы

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