Рада обмежила обіг пластикових пакетів в Україні

Верховна Рада ухвалила закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів.

"Цей закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій", - йдеться в пояснювальній записці.

Так, ухваленим законом No2051-1 забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів, оксорозкладних пластикових пакетів.

Зазначається, що встановлена заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети. Здатність пластикових пакетів до біорозкладання визначається відповідно до гармонізованих європейськихстандартів.

Закон передбачає штрафи за використання пластикових пакетів.

Так, за порушення норм цього закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, застосовує до суб'єктів господарювання адміністративно-господарські штрафи. Зокрема, за розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів, оксорозкладних пластикових пакетів штраф у розмірі від 500 до 1000 (від 1700 до 3400 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне вчинення такого самого порушення протягом трьох років - у розмірі від 1000 до 2000; за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів - у розмірі від 100 до 200, а за повторне вчинення такого самого порушення протягом трьох років - у розмірі від 200 до 500.

Закон, як очікується, набуде чинності 1 січня 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт No2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" 12 листопада 2020 року.