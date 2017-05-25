Рада официально включила боевой гопак в список национальных видов спорта

Верховная Рада определила понятие национальных видов спорта и предусмотрела возможность создания федераций таких видов спорта.

Как передает Интерфакс-Украина, соответствующий закон No5324 о внесении изменений в закон о физической культуре и спорте о признании национальных видов спорта на пленарном заседании в четверг во втором чтении и в целом поддержали 227 народных депутатов.

"Наши гопаковцы... Сегодня для них праздник сделали народные депутаты", - сказал после голосования председатель парламента Андрей Парубий.

Принятым законом определено, что национальными являются виды спорта, основанные на национально-культурных традициях Украины.

В закон вводится понятие "национальный вид спорта". Это вид спорта, основанный на национально-культурных традициях. Предусмотрена возможность создания национальной спортивной федерации для таких видов спорта.

В случае отсутствия международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, которая содействует развитию соответствующего вида спорта, предоставляется по решению Министерства молодежи и спорта. Согласно закону, Министерство также будет формировать сборные команды по национальным видам спорта.