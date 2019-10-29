Рада отказалась запрещать моющие средства с фосфатами

Профильный комитет указал на проблемы с содержанием законопроекта No 1170

Верховная Рада Украины отклонила законопроект No 1170, которым предлагалось ввести полный запрет на использование фосфатов и других соединений фосфора в составе моющих средств. За такое решение проголосовали 240 народных депутатов Украины.

Отклонить законопроект предложил профильный комитет. В его решении отмечается, что в целом направленность документа является оправданной, но законопроект содержит ряд "противоречивых пунктов".

Ранее о проблемах с законопроектом уже предупреждал украинский бизнес. По расчетам Европейской Бизнес Ассоцации (ЕБА), если бы документ вступил в силу, моющие средства могли бы исчезнуть с прилавков магазинов в Украине. Отмечалось, что при производстве средств для стирки и чистки в Украине фосфаты и так не используются. Однако в состав таких средств входят фосфонаты, которые являются соединениями фосфора. Именно такие вещества действуют при удалении пятен, отбеливании и т.д., однако их количества не представляют риска для окружающей среды.

Кроме того, в ЕБА сообщали, что преложенная редакция документа не согласовалась с некоторыми положениями, установленными регламентом Европейского парламента и совета (No648/2004 и No259/2012).