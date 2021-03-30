Рада підтримала призов резервістів без мобілізації

Йдеться про упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Фото: mil.gov.ua

Верховна Рада у 2-у читанні та в цілому ухвалила ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку".

За проголосували 256 народних депутатів.

Йдеться про упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Пропонується створити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів, пише "Українська правда"

У випадку загострення на фронті, порушення українського кордону, держава зможе призвати на службу резервістів без оголошення мобілізації.

Створюється новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила, що призивати без виключення всіх резервістів не будуть, а лише тих, хто має бойовий досвід.

Торік Україна отримала статус Партнера розширених можливостей НАТО. Це передбачає ширший обмін інформацією. Цьогоріч українські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО.