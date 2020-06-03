Рада підтримала в першому читанні законопроект про підвищення штрафів за порушення ПДР пішоходами

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект No2697 "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху". За документ проголосували 277 депутатів.

Зокрема, закон передбачає, що за нехтування сигналами регулювання дорожнього руху, перехід дороги у невстановленому місці або прямо перед транспортним засобом, який наближається, за невиконання ПДД пішохід має сплатити штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Згідно з чинним законодавством штраф становить три неоподатковувані мінімуми. Також за вказані порушення пропонують скасувати попередження.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин, документ пропонує лишити без змін. Розмір штрафу становить п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак, якщо особа, яка вчинила вище вказані порушення була ще й у стані алкогольного сп'яніння, то штраф пропонують встановити в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів. Зараз штраф становить вісім неоподатковуваних мінімумів.

Якщо ж вчинення вказаних порушень створило аварійну обстановку, то штраф пропонують встановити в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів громадян або громадські роботи на термін від 20 до 40 годин. На сьогоднішній день штраф дорівнює 10 неоподатковуваним мінімумам.

Нагадаємо, 00:01 1 червня, через хвилину після початку роботи камер автоматичної фіксації порушень ПДР, в Києві зафіксували перевищення дозволеної швидкості.

При цьому за перші 17 годин роботи камер у столиці зафіксували понад 35 тисяч подій на дорогах, і вже виписали перші штрафи.

У свою чергу Міністерство внутрішніх справ спільно з сервісом "Штрафи UA" запустило додаток, в якому водії за номером водійського посвідчення, ІПН або за серією та номером штрафу можуть здійснити перевірку і заплатити за порушення правил дорожнього руху.