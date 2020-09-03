Рада посилила відповідальність за крадіжку авто

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля.

На засіданні парламенту в четвер, 3 вересня, законопроєкт підтримали 309 депутатів. Він набуде чинності наступного дня після публікації.

Документ вносить зміни до ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Нинішня редакція враховує збиток від злочину, а не вартість автомобіля. Тепер при визначенні відповідальності за викрадення машини братимуть до уваги вартість.

За крадіжку авто буде передбачено обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк (без штрафу).

Якщо автомобіль вкрали, використовуючи "електронні пристрої для втручання в роботу технічних засобів охорони" або якщо вартість авто - від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (105 100 - 262 750 грн) - зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без неї.

Угон авто організованою групою або із застосуванням насильства каратиметься позбавленням волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без неї.

Мета законопроєкту - вдосконалити законодавство в сфері протидії крадіжкам машин.