Рада приняла закон о трансплантации органов

По закону операции по пересадке (трансплантации) органов могут проводиться в Украине только с согласия донора.

В Украине теперь разрешена трансплантация органов после смерти донора при условии, что он заранее предоставил письменное согласие на трансплантацию. Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении соответствующий законопроект No2386а-1. За документ проголосовали 255 парламентариев. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, предлагается установить, что после дачи письменного согласия человек получает карту потенциального донора и информация о нем вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации, данные которой будут конфиденциальны.

При этом предусмотрено, что человек может передумать и тогда заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано.

При каждом учреждении здравоохранения (аккредитованном министерством) будут созданы специализированные объединения трансплантологии, в них обязательно должны действовать этические комитеты.

ТСН передает, что закон не будет распространяться на:

донорство крови и ее компонентов и деятельность, связанную с их использованием;

трансплантацию половых желез, репродуктивных клеток и живых эмбрионов;

аутотрансплантацию;

имплантацию;

изъятие анатомических материалов для диагностических и научных исследований;

деятельность банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья;

изготовление биоимплантатов и ксеноимплантатов.

Также прописана юридическая процедура получения четкого согласия на посмертное донорство органов. В документе также устанавливается, что нарушения установленного законом порядка трансплантации органов и других анатомических материалов человека и животного будет наказываться штрафом до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать должности и заниматься соответствующей деятельностью на срок до 3 лет или без такого.