Рада приняла закон об усовершенствовании военного образования

Верховная Рада приняла закон №5641 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по военному образованию и науке». За документ во втором чтении проголосовали 298 народных депутатов.

«Целью Закона является совершенствование образовательного процесса и научной и научно-технической деятельности в высших военных учебных заведениях (ВВУЗ), военных учебных подразделениях высшего образования (ВУП ЗВО), военных научных учреждениях (ВНУ), повышения качества подготовки военных специалистов», - отметили в пресс-службе парламента.

Документ предоставляет особые полномочия государственным органам, в сферу управления которых относятся ВВУЗ, ВУП ЗВО и ВНУ, в части управления такими военными учебными заведениями. Также закон устанавливает:

права и обязанности научно-педагогических, научных работников;

требования к нормативам численности соискателей образования на одну должность научно-педагогического работника в ВВУЗ и ВУП ЗВО;

особенности отображения информации об вузах и ВУП ЗВО в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

новые уровни военного образования.

Кроме того, принятый документ согласовывает нормы указанных законов со специальными законами Украины в сфере национальной безопасности и обороны.

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