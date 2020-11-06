Рада схвалила штрафи за неносіння масок у громадських місцях

Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект No3891, яки передбачає обов'язкове носіння масок чи респіраторів в громадських місцях і транспорті, а також штрафи за їх відсутність. "За" проголосували 262 нардепи.

Зокрема, депутати доповнили статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальністю за відсутність маски.

Закон передбачає штраф за відсутність маски від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 255 грн.

Штрафувати будуть за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, пасажирів без масок в метро не впускатимуть.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через тиждень, 14-15 листопада, в Україні почнуть запроваджувати карантин вихідного дня через стрімке поширення коронавірусу.

Великий Київ

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