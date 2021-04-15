Рада ухвалила законопроєкт про декретну відпустку для чоловіків

Верховна Рада схвалила законопроєкт No3695 про забезпечення рівних можливостей матері і батька на догляд за дитиною

Про це передає Еспресо.TV.

За проголосували 269 парламентаріїв.

Так, закон передбачає надання можливостей матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).

Зараз же декретом батько може скористатися тільки в разі, якщо мама дитини вийшла на роботу або перебуває тривалий час у лікарні.

Роботодавець за власні кошти може надавати одному з батьків частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною більшої тривалості.

Згідно закону, працівник повинен повідомити роботодавця не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня дострокового припинення відпустки по догляду за дитиною.

Також, в Україні вводять і новий вид відпустки - "одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів".

Нею зможе скористатися: - чоловік, дружина якого народила дитину; - батько дитини в разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони живуть разом і пов'язані спільним побутом; - бабуся чи дідусь, або інші повнолітні родичі дитини, які фактично доглядають за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком).

Крім того, батькові дитини поряд з матір'ю дають право скористатися додатковою оплачуваною відпусткою для працівників, які мають дітей або дитину з інвалідністю, тривалістю 10 або 17 (за сукупністю) днів.