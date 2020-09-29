Рада ухвалила законопроект про заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім

У вівторок, 29 вересня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про заборону продажу електронних сигарет, а також рідин, які використовуються у цих пристроях, особам, які не досягли 18 років. За відповідний законопроект проголосували 272 народних депутати.

"Метою проекту акта є збереження життя та здоров'я дітей, запобігання випадкам продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту No3628.

Прийнято за основу #ЗП3628 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах" https://t.co/6Shtv9UnNa pic.twitter.com/nxuZeooYs6 - Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 29, 2020

Крім того закон передбачає посилення адміністративної відповідальності та встановлює заборону на продаж електронних сигарет неповнолітнім на рівні із традиційними тютюновими виробами. Згідно із законопроектом, продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах забороняється: особами, які не досягли 18 років; у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров'я, крім ресторанів, розташованих на території санаторіїв; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); під час спортивних змагань за участю дітей; з торгових автоматів; на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива); поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет; з рук; у невизначених для цього місцях торгівлі.

Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, які використовуються в електронних сигаретах, тягне за собою накладення штрафу від 400 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративна відповідальність за порушення торгівлі електронними сигаретами має посилитися з 1 січня 2021 року.

Аби закон вступив у дію, його також мають підтримати у другому читанні та в цілому.

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