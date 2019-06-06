Рада упростила получение гражданства иностранцам, воевавшим за Украину

Верховная Рада на заседании 6 июня приняла закон относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины

Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов, передает "ДС".

Проект закона No3433 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины) "направлен на урегулирование вопроса о признании иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины находящимися на территории Украины на законных основаниях, упрощенного порядка предоставления таким лицам гражданства или выдачи таким лицам временного вида на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины".

Целью законопроекта является защита прав и законных интересов тех иностранцев, которые защищали территориальную целостность Украины и являются гражданами государства-агрессора или других государств, которые не признают территориальную целостность Украины, в связи с чем их добровольное или принудительное возвращение в страну своей гражданской принадлежности будет нарушать их права.

В поддержку этого закона сегодня под Верховной Радой митинговали представители партии "Национальный корпус".

"Более двух тысяч представителей Национального корпуса, ветеранов русско- украинской войны пришли сегодня к зданию Верховной Рады с призывом принять законопроект No3433, предусматривающий упрощение процедуры получения украинского гражданства для иностранных добровольцев", - говорится в сообщении политсилы.

Во время акции члены Нацкорпуса установили под Радой палатки и зажгли файеры.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект о наказании военных преступников.