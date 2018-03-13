Верховная Рада упростила процедуру установления группы инвалидности. Парламентарии 281 голосом поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

"В случае если лицо, которое обращается для установления инвалидности, не может прибыть на осмотр (переосвидетельствование) в комиссию по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, осмотр (переосвидетельствование) проводится по месту его проживания (дома), в том числе по месту жительства в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, учреждениях социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации лиц или в учреждениях здравоохранения, у которых такое лицо находится на лечении", - отмечается в закон.