Рада усилила ответственность за неуплату алиментов

Верховная Рада приняла в целом законопроект No 7277 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".

За соответствующее решение отдали голоса 294 народных депутата.

Документ позволит наказывать должников, которые более полугода не платят алименты. В частности, человеку запретят: водить автомобиль или другой транспорт в течение шести месяцев; пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощеным оружием; охотиться, пока не заплатит долги;

Водить должнику не запретят, только если тот зарабатывает на жизнь вождением или использует транспорт из-за инвалидности, содержит лицо с I, II группой инвалидности или ребенка с инвалидностью.

Более того, тех, кто не платит алименты, могут временно ограничить в праве выезда за границу. Такие ограничения будут действовать, пока виновники не отдадут все долги.

Наказывать за неуплату также теперь смогут социальными работами. Срок таких работ - от 120 до 240 часов, ежедневно можно работать не больше восьми часов.

Если должник не захочет работать, его могут арестовать. В этом случае каждые сутки ареста будут засчитываться за 15 часов соцработ. При этом срок ареста не может превышать 15 суток. Справка Finance.ua 17 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно улучшения защиты права ребенка на надлежащее содержание.

7 июня Петр Порошенко подписал закон, которым минимальный размер алиментов на одного ребенка вырастет с 30% до 50% прожиточного минимума.

В сентябре Кабмин поручил Минюсту разработать проект закона об усилении ответственности за уклонение от уплаты алиментов.

По материалам Espreso.tv