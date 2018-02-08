Рада установила уголовную ответственность за содействие самоубийству

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства). Законопроект No4088 поддержали 229 народных депутатов.

Законом часть первая статьи 120 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Украины изложена в новой редакции, согласно которой "доведение лица до самоубийства или до покушение на самоубийство, что является следствием жестокого с ней обращение, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, противоречащим его воле, склонение к самоубийству, а также иных действий, способствующих совершению самоубийства, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по данным ВОЗ на 2012 год, в Украине было совершено около 10 тысяч актов суицида. Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем самоубийств. Как свидетельствуют научные источники, соотношение самоубийств и доведения до самоубийства составляет около один к двадцати. Вместе с тем, с 2010 года по 2015 год в Украине вынесено только четыре обвинительных приговора за доведение до самоубийства, то есть меньше одного приговора в год.