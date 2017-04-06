Рада увеличила разовую помощь семьям погибших военных

Верховная Рада увеличила одноразовую помощь семьям погибших военнослужащих с 609 тысяч гривен до 913,5 тыс.

За соответствующий законопроект No 2406 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей" с предложениями президента проголосовали 249 депутатов.

В частности, предполагается увеличение в 1,5 раза одноразовой денежной помощи в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных, резервистов до таких размеров:

- в случае гибели - 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (913,5 тыс. гривен);

- в случае инвалидности, связанной с исполнением обязанностей военной службы:

- для инвалидов I группы - 375 прожиточных минимумов (456,8 тыс. гривен);

- для инвалидов II группы - 300 прожиточных минимумов (365,4 тыс. гривен);

- для инвалидов III группы - 225 прожиточных минимумов (274,1 тыс. гривен);

- в случае инвалидности, связанной с прохождением службы, - не менее 105 прожиточных минимумов (127,9 тыс. гривен).

Также одноразовая денежная помощь в таких размерах будет выплачиваться работникам милиции в случае их непосредственного участия в антитеррористической операции.

Аргумент

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