Рада увеличила штрафы за парковку на местах для инвалидов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект No5629 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Данное решение поддержали 244 народных депутата.

Таким образом за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов предусматривается штраф от 1020 до 1700 грн. Однако это не касается случаев вынужденной стоянки.

Из текста изъяли абзац о запрете штрафовать граждан с явными признаками инвалидности при отсутствии у них соответствующих документов, поскольку, по мнение автора законопроекта, "и так понятно, ведь ни один полицейский не будет составлять протокол на водителя с явными признаками инвалидности за стоянку на месте для инвалидов".

Опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" должен будет размещаться на автомобилях спереди и сзади.

Устанавливается право на парковочное место для инвалидов возле жилых домов. Если у здания нет обозначенных мест для парковки людей с инвалидностью, ответственным за это должностным лицам и юрлицам грозит штраф от 1020 до 1700грн.

Ранее Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафах на лобовом стекле авто за неправильную парковку. В случае окончательного принятия законопроекта инспектора парковки получат больше полномочий и смогут эвакуировать авто нарушителей на штрафплощадку. По материалам: ZN.UA / 112 Украина /