Рада ввела штрафы за перевозку детей без специальных автокресел

В Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле при отсутствии детского автокресла. Такие изменения предусмотрены законопроектом No 1150, который Верховная Рада сегодня, 29 октября, приняла во втором чтении. За документ проголосовали 332 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Правила дорожного движения уже давно предусматривают запрет на перевозку детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров без использования специального автокресла. Правда, штрафов за такое нарушение не предусматривалось.

Теперь, согласно законопроекту, за нарушение правил перевозки детей водитель должен заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов - сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении сумма наказания вырастает до 850 гривен. Чтобы документ вступил в силу, его должны подписать спикер парламента и президент.

"Отсутствие штрафа за это правонарушение создает в обществе представление, что нарушение этих норм является чем-то мелким и несущественным. Это приводит к массовому игнорированию установленных правил перевозки детей, а особенно, к игнорированию в пользовании автокреслами, хотя последствием может стать гибель ребенка. <...> В Украине владельцы автомобилей используют детские кресла только для 12% детей в возрасте до 6 лет, и почти никогда для старших детей", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Испытания демонстрируют, что обычные автомобильные сиденья и ремни безопасности не гарантируют защиты пассажира, рост которого меньше 135 сантиметров. При фронтальном ударе ребенок легко выскальзывает из-под обычного ремня безопасности, изготовленного под габариты взрослого пассажира.

Правильно установленные детские автомобильные кресла является самым действенным средством пассивной безопасности для ребенка. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70%, а детей повзрослее - на 54-80%, отмечают авторы законопроекта.

Они приводят пример опыт других стран, где нарушители платят серьезные штрафы: в Германии - в размере 60 евро, Чехии - 78 евро, Эстонии - до 400 евро, Польше - 35 евро.

Напомним, эксперты советуют при выборе детского автокресла обращать внимание, есть ли на товаре оранжевая наклейка - знак сертификации. Также нужно знать возраст, вес и рост ребенка - от этого зависит, какая модель подойдет лучше всего.