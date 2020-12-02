Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт No 828-IX, запропонований прем'єр-міністром, який забороняє продавати неповнолітнім електронні сигарети та рідини до них.

За ухвалення закону проголосували 309 депутатів.

Документ передбачає штрафи за продаж дітям зазначених товарів. За перше порушення - штраф від 6 800 до 13 600 гривень з конфіскацією товару (електронних сигарет і рідин).

За повторне порушення - штраф від 13 600 до 23 800 гривень.

Кабмін пропонував Верховній Раді прирівняти електронні сигарети до тютюнових виробів ще у грудні 2019 року, коли прем'єр-міністром був Олексій Гончарук.

У середині грудня уряд схвалив запуск онлайн-реєстру акцизних марок для алкоголю і тютюну.

У квітні 2020 року вчені з'ясували, що курці сигарет і вейпів перебувають у групі високого ризику ускладнень від коронавірусної інфекції.



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