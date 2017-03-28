Раде предлагают сделать меньше выходных на майские праздники

ВР предлагают установить 2 мая рабочим днем.

Парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Раде сделать меньше выходных на майские праздники. Об этом свидетельствует сравнительная таблица законопроекта No1658 (проект Трудового кодекса), который готовится ко второму чтению, передает Politeka.

Поправка, которую учел комитет, предлагает установить 2 мая рабочим днем. Такое предложение внесли депутаты от фракции "Народный фронт". Если законопроект примут с этой поправкой, выходным днем останется лишь 1 мая - Международный день солидарности трудящихся.

Остальные праздники комитет не трогал, несмотря на предложения некоторых депутатов. В частности, депутат от фракции "Самопомич" Ирина Подоляк предлагала поправки, которыми предлагалось отменить выходной на 8 Марта, а выходной 9 мая (День Победы) перенести на 8 мая (День памяти и примирения).

Ранее глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней.