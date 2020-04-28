Радоница: традиции и суеверия, что нельзя делать

Первый после Пасхи официальный православный день поминовения усопших приходится на 28 апреля. Праздник называется Радоница, от слова "радость". Глубинный смысл праздника - усопшие разделяют с живыми радость Воскресения Христова, являющегося прообразом воскрешения всех мертвых. Таким образом, Радоница - это праздник надежды на всеобщее воскресение и на встречу с близкими в лучшем из миров.

Радоница и Фомина неделя

Радоница, которую также называют Родительский день, всегда отмечается во вторник второй недели после Пасхи. Эта неделя называется Радоницкая, или Фомина. Весь этот период (с воскресенья, когда отмечается Антипасха апостола Фомы, в народном календаре Красная горка) посвящен воспоминанию о явлении Христа своему "недоверчивому" ученику.

Апостол Фома, который не присутствовал при первом явлении воскресшего Христа своим ученикам, не поверил в чудо воскресения и попросил доказательств. Иисус явился перед Фомой, и апостол даже получил разрешение ощупать раны Христовы. После этого Фома уверовал и стал одним из самых ревностных распространителей христианства, приняв за свою миссионерскую деятельность мученическую смерть.

Однако в народе к Фоме так и приклеилось прозвище "неверующий", или "неверный", так стали называть всех, кто готов подвергать сомнению кажущиеся незыблемыми истины. Тем не менее на Руси этого святого чрезвычайно почитали, а Фомина неделя в народном календаре была очень важна. Помимо дня поминовения усопших, в это время начинались полевые работы, от которых зависела жизнь общин, а также наступал сезон свадеб. Подробнее о свадебных традициях Красной горки читайте в материале Федерального агентства новостей.

Радоница: традиции и суеверия

Церковь не одобряет посещения кладбищ на Пасху и в Светлую неделю (первую неделю после Пасхи), хотя традиция эта жива. Православная Радоница вобрала в себя народные традиции и даже суеверия так называемой Пасхи мертвых, которая отмечается в Навский четверг, это народное название четверга Светлой недели. ("Навь" - нежить, потустороннее, в отличие от "яви" - мира живых.)

В Навский четверг наши славянские предки в полном смысле слова "пировали" с мертвыми: для усопших открывали двери, спускали из окон простыни, чтобы они могли подняться и так далее. В разных местностях существовали разные обряды и традиции поминовения усопших родных. Отказ от соблюдения правил суеверные люди считали знаком того, что мертвые могут обидеться и забрать с собой живых.

И, конечно, в эти дни люди посещали кладбища, обихаживали могилы и по традиции "кормили покойников", оставляя им снедь и даже выпивку.

Позже этот, скажем прямо, языческий обычай перекочевал на Пасху, поскольку в советское время посещение служб не поощрялось, а знатоков православной традиции оставалось мало. Церковь все эти кладбищенские застолья крайне не одобряет, в том числе на Радоницу. Согласно церковным правилам, поминальную трапезу следует проводить дома.

В чем особенность дня поминовения усопших в 2020 году

Как и на Пасху, на Радоницу власти всегда предоставляли дополнительный транспорт до кладбищ, в некоторых регионах вторник Фоминой недели объявлялся выходным.

Увы, в этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, все посещения кладбищ под запретом. Дополнительного транспорта, естественно, не будет, а за появление на кладбище не для похорон или оформления захоронения можно нарваться на крупный штраф.

Точно так же запрещены все публичные поминальные мероприятия, в том числе совместные обеды. Трапезу разрешается провести исключительно дома, в кругу семьи, без приглашения пожилых родственников, живущих отдельно.

Что нельзя делать 28 апреля

Помимо запрета в этом году на посещение кладбищ, на Радоницу действуют традиционные запреты.

Церковь не благословляет поминки на могиле.

В этот день под запретом была работа в поле и в огороде.

Женщинам запрещались домашние рукоделия, а также стирка.

По традиции в этот день кладбища нельзя было посещать беременным, а также брать с собой младенцев (согласно суеверию, считалось, что мертвые могут утащить ребенка с собой).

Как в любой праздник на Радоницу под строгим запретом ссоры, ругань, споры, скандалы, обманы

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