"Райо Вальекано" предложил Роману Зозуле вернуться

"Райо Вальекано" предложил вернуться в клуб украинского нападающего Романа Зозулю. Об этом сообщает твиттер Ассоциации испанских футболистов.

Вместе с мадридским клубом, письмо-обращение к игроку подписали Ла Лига и Ассоциация испанских футболистов.

"Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и "Райо Вальекано" сохраняют твердую позицию, чтобы не подаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем", - говорится в письме.

Добавим, что вчера свою солидарность Зозуле выразили его одноклубники по "Бетису", ФФУ и многие другие.