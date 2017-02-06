Районы Мариуполя снова стали "горячей точкой", - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в районах вблизи Мариуполя.

"Мы отмечаем, что в районе севера и районы северо-западнее Мариуполя снова стали "горячей точкой", и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие", - сказал Хуг, информирует "Интерфакс-Украина".

Ранее Хуг заявил, что обе враждующие стороны на Донбассе используют населенные пункты для установления вооруженных позиций.

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что за прошедшие сутки зафиксировала в Донецкой области 1200 взрывов.