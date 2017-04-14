Расписание Пасхальных богослужений в монастырях Киева

15 апреля, в субботу, Благодатный огонь прибудет в Украину, и его передадут по монастырям и епархиям страны. Пасхальные богослужения в монастырях Киева будут иметь некоторые особенности. Освящение куличей проходит по окончании службы. СВЯТО-УСПЕНСКАЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА

Адрес: улица Лаврская, 15

15 апреля 2017 года. Великая Суббота.

8:00 - Успенский собор: 1-я Литургия

8:00 - Трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских: 2-я Литургия

23:00 Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих.

16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

23:40 - Начало ночного Пасхального богослужения.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ИОНИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Адрес: ул. Тимирязевская, 1 (Национальный Ботанический сад)

15 апреля 2017 года. Великая Суббота.

7:00 - Часы, вечерня с паремиями, Литургия Василия Великого.

20:00 - Чтение Деяний святых апостолов.

16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

23:20 - Полунощница и Светлая Заутреня с Литургией Иоанна Златоуста. ВОЗНЕСЕНСКИЙ ФЛОРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Адрес: ул. Флоровская, 6/8

15 апреля 2017 года. Великая Суббота.

3:00 - Чин Погребения Спасителя. Литургия Василия Великого.

21:00 - Чтение деяний св. Апостолов.

16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

00:30 - Канон Великой субботы.

01:00 - Крестный ход вокруг храма. Пасхальная утреня. Литургия.

17:30 - Вечернее богослужение. СВЯТО-ВВЕДЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Адрес: ул. Московская, 42

15 апреля 2017 года. Великая Суббота.

01:00 - утреня Великой субботы с чином погребения Плащаницы, часы, вечерня Великой субботы с Литургией свт. Василия Великого.

16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

23:00 - Начало ночного Пасхального богослужения. СВЯТО-ПОКРОВСКАЯ ГОЛОСЕЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ

Адрес: ул. Полковника Затевахина, 14

15 апреля 2017 года. Великая Суббота.

7:00 - Утренняя служба. Литургия Василия Великого.

16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

23:00 - Начало ночного Пасхального богослужения.

18:00 - Вечернее богослужение. ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ФЕОФАНИИ

Адрес: ул. Академика Лебедева, 19

15 апреля 2017 года. Великая Суббота.

8:00 - Утренняя служба. Литургия Василия Великого

16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

24:00 - Начало ночного Пасхального богослужения. СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ КИТАЕВА ПУСТЫНЬ

Адрес: улица Китаевская, 15

15 апреля 2017 года. Великая Суббота.

8:00 - Утренняя служба. Литургия Василия Великого

16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

23:30 - Начало ночного Пасхального богослужения. СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Адрес: Бехтеревский переулок, 15

15 апреля 2017 года. Великая Суббота.

7:00 - Божественная литургия.

23:00 - Вечернее Богослужение. Чин погребения Святой Плащаницы.

16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

00:00 - Пасхальная заутреня и Божественная литургия. По окончанию службы - освящение куличей.

17:00 - Вечернее Богослужение. СВЯТО-БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Адрес: мкрн. Бортничи Дарницкого р-на, пер. Промышленный, 8

15 апреля 2017 года. Великая Суббота.

19:00 - Чтение Деяний св. Апостолов (в чтении могут участвовать все, кто умеет читать на церковно-славянском)

23:58 - Полуношница.

16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

01:00 - Крестный ход. Пасхальная заутреня.

03.00 - Божественная литургия. По окончании - освящение пасхальных куличей и снеди.

18.00 - Вечерня и утреня с пасхальным чином.

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