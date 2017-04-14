Расписание Пасхальных богослужений в монастырях Киева

15 апреля, в субботу, Благодатный огонь прибудет в Украину, и его передадут по монастырям и епархиям страны. Пасхальные богослужения в монастырях Киева будут иметь некоторые особенности. Освящение куличей проходит по окончании службы. СВЯТО-УСПЕНСКАЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА
Адрес: улица Лаврская, 15
15 апреля 2017 года. Великая Суббота.
8:00 - Успенский собор: 1-я Литургия
8:00 - Трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских: 2-я Литургия
23:00 Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих.
16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
23:40 - Начало ночного Пасхального богослужения.
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ИОНИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Адрес: ул. Тимирязевская, 1 (Национальный Ботанический сад)
15 апреля 2017 года. Великая Суббота.
7:00 - Часы, вечерня с паремиями, Литургия Василия Великого.
20:00 - Чтение Деяний святых апостолов.
16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
23:20 - Полунощница и Светлая Заутреня с Литургией Иоанна Златоуста. ВОЗНЕСЕНСКИЙ ФЛОРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Адрес: ул. Флоровская, 6/8
15 апреля 2017 года. Великая Суббота.
3:00 - Чин Погребения Спасителя. Литургия Василия Великого.
21:00 - Чтение деяний св. Апостолов.
16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00:30 - Канон Великой субботы.
01:00 - Крестный ход вокруг храма. Пасхальная утреня. Литургия.
17:30 - Вечернее богослужение. СВЯТО-ВВЕДЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Адрес: ул. Московская, 42
15 апреля 2017 года. Великая Суббота.
01:00 - утреня Великой субботы с чином погребения Плащаницы, часы, вечерня Великой субботы с Литургией свт. Василия Великого.
16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
23:00 - Начало ночного Пасхального богослужения. СВЯТО-ПОКРОВСКАЯ ГОЛОСЕЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ
Адрес: ул. Полковника Затевахина, 14
15 апреля 2017 года. Великая Суббота.
7:00 - Утренняя служба. Литургия Василия Великого.
16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
23:00 - Начало ночного Пасхального богослужения.
18:00 - Вечернее богослужение. ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ФЕОФАНИИ
Адрес: ул. Академика Лебедева, 19
15 апреля 2017 года. Великая Суббота.
8:00 - Утренняя служба. Литургия Василия Великого
16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
24:00 - Начало ночного Пасхального богослужения. СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ КИТАЕВА ПУСТЫНЬ
Адрес: улица Китаевская, 15
15 апреля 2017 года. Великая Суббота.
8:00 - Утренняя служба. Литургия Василия Великого
16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
23:30 - Начало ночного Пасхального богослужения. СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Адрес: Бехтеревский переулок, 15
15 апреля 2017 года. Великая Суббота.
7:00 - Божественная литургия.
23:00 - Вечернее Богослужение. Чин погребения Святой Плащаницы.
16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00:00 - Пасхальная заутреня и Божественная литургия. По окончанию службы - освящение куличей.
17:00 - Вечернее Богослужение. СВЯТО-БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Адрес: мкрн. Бортничи Дарницкого р-на, пер. Промышленный, 8
15 апреля 2017 года. Великая Суббота.
19:00 - Чтение Деяний св. Апостолов (в чтении могут участвовать все, кто умеет читать на церковно-славянском)
23:58 - Полуношница.
16 апреля 2017 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
01:00 - Крестный ход. Пасхальная заутреня.
03.00 - Божественная литургия. По окончании - освящение пасхальных куличей и снеди.
18.00 - Вечерня и утреня с пасхальным чином.
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