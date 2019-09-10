Разом з Богданом на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом були судді та депутати від "Слуги народу" - Bihus.Info

У Сен-Тропе на весілля юриста Андрія Довбенка, якого називають "смотрящим" за Мін'юстом, крім глави Офісу президента Андрія Богдана, приїхали судді, бізнесмени, банкіри, адвокати та декілька людей з команди президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Так, на французький курорт приїхали судді Господарського суду Києва Вікторія Джарти та Олена Чинчин. Під юрисдикцію суду підпадають справи клієнтів фірм Довбенка та його нареченої Анни Огренчук. Обидві судді заявили, що приїхали на "весілля подруги" і не бачать у цьому конфлікту інтересів.

Як дізнались журналісти, дружкою на весіллі була голова Одеського апеляційного господарського суду Наталія Богацька.

Також на весіллі був забудовник Андрій Вавриш, якого мер Києва Віталій Кличко назвав одним із неформальних "кураторів столиці" від президента Зеленського.

На святкуванні помітили і депутатів від "Слуги народу" Миколу Сольського та Олега Семінського, заступника голови правління ПУМБ Костянтина Школяренка, члена правління Укрсоцбанку Ростислава Матяша, бізнесмена Павла Фукса, екс- захисницю Віктора Януковича Ольгу Просянюк, яка зараз захищає екс-голову одіозного Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Нагадаємо, президент Зеленський раніше заявив, що Богдан вчинив неправильно, коли поїхав у Сен-Тропе на весілля на День незалежності.

Сам Богдан прокоментував цю історію словами "парахоботіки узбагойтесь".