Разумков и нардепы от "Слуги народа" публично вакцинировались от дифтерии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые народные депутаты от фракции "Слуга народа" публично вакцинировались против дифтерии прямо на рабочем месте, в здании Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба политсилы на странице в Facebook.

"Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих - вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать!", - призвала пресс-служба "Слуги народа".

Политсила считает прививку единственным способом защиты от инфекционных заболеваний.

В "Слуге народа" подчеркивают, что инъекций в Украине достаточно.

Напомним, 25 октября стало известно, что в Ужгороде 15 студентов заболели дифтерией. Еще один случай дифтерии был подтвержден в Тернопольской области.