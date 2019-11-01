Разведение Сил в Золотом завершилось, а в Петровском будет отложено

Разведение сил в районе Золотого завершилось, а в районе Петровского будет отложено из-за обстрелов.

Об этом на брифинге сказал министр обороны Алексей Загороднюк..

"[В Золотом разведение] сейчас уже почти завершено, и территория полностью находится под контролем Министерства внутренних дел", - сказал министр.

При этом руководитель пресс-центра ООС Александр Штупун в комментарии РБК- Украина сказал, что разведение завершилось. "Сегодня завершился первый этап зеркального разведения сил и средств, который продолжался трое суток. Теперь начался этап поиска минно-взрывных угроз и уничтожения, демонтаж инженерных сооружений: блиндаж и блокпостов", - сообщил Штупун.

По словам Загороднюка, дату разведения в Петровском отложат из-за обстрелов. Президент Владимир Зеленский накануне говорил, что разведение стартует 4 ноября.

"Обстрелы были, и поэтому мы ожидаем пересмотра [даты], потому что мы идем семь дней", - сказал он. Последние обстрелы в этом районе были зафиксированы 30 октября.

"К сожалению, обстрелы свидетельствуют, что одна из сторон не хочет прогресса, потому что это последний шаг переде встречей [в нормандском формате]", - сказал в свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Это стало полной неожиданностью для украинской общественности, потому что штаб ООС несколько дней назад сообщал об обстреле на этом участке.

Процесс отвода на каждом участке должен занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. Процесс может начаться только после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения, подтвержденного миссией ОБСЕ.

Согласно процедуры отвода войск, после недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ, с кого рубежа, какой состав сил и средств будет отводиться, а также на какой рубеж они будут отведены. На вторые сутки следует уведомление о готовности начать разведение, на третьи - начинается перемещение личного состава и техники.

После отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. На 29-е сутки стороны отчитываются о завершении всех мероприятий, после чего представители СММ ОБСЕ должны проверить их выполнение.