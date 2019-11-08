Разведение войск у Петровского начнется 9 ноября - ОБСЕ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе приняла решение начать разведение сил и средств вблизи Петровского 9 ноября в 12:00.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает в пятницу, 8 ноября, пресс-служба ведомства.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала восстановленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Разведение начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по Киевскому времени", - заявил он.

Ранее в штабе операции Объединенных сил и представители боевиков самопровозглашенной "ДНР" назвали разные даты начала разведения войск в районе поселка Петровского Донецкой области.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре. В Кремле заявляли, что условием для организации этой встречи является разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе.

Как сообщалось, 1 ноября вблизи Золотого завершилось разведение сил.

