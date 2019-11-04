Разведение войск в Петровском перенесли на 8 ноября - командующий ООС

Разведение сил и средств в районе Петровского начнется 8 ноября, если не будут зафиксированы новые нарушения режима прекращения огня.

Об этом на брифинге в понедельник, 4 ноября, сообщил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко, передает Укринформ.

"Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 (ноября) - приступаем, 8 (ноября) - фактически розводимся, если не будет нарушения режима тишины", - заявил он.

По словам руководителя украинской стороны СЦКК Александра Борщевского, в районе участка разведения войск Петровское-Богдановка в последний раз раздавались выстрелы 29 и 30 октября. Если режим тишины будет соблюден в течение семи дней, то с 12.00 8 ноября Вооруженные силы Украины смогут начать разведение.

Командующий ООС добавил, что заявления подконтрольных РФ боевиков о запуске сигнальных ракет в Петровском, якобы как символ начала процесса отвода войск, является провокацией.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское должно начаться 4 ноября.

Дату разведения пересмотрели из-за обстрелов 30 октября.

Процесс разведения сил на Донбассе начали после договоренности, достигнутой 1 октября во время трехсторонних переговоров в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Вооруженные силы Украины и пророссийские боевики должны отойти с занимаемых ими сейчас позиций на трех участках: Станица Луганская, Петровское и Золотое.

В Станице Луганской и Золотом процесс уже начался, вызвав протесты части населения, которая опасается, что боевики займут оставленные украинскими военными позиции.