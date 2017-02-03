Разведка обнаружила признаки подготовки к наступлению российских войск на Донбассе

Российские войска готовятся к наступлению на Донбассе. Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на данные от собеседника в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины.

Разведка обнаружила признаки подготовки к наступлению, как, например, изменения в структуре подразделений боевиков, в том числе сокращение количества мотострелковых бригад с 3 до 2 и увеличение танковых бригад с 1 до 2.

Кроме того, на признаки подготовки к наступлению указывают последние учения российской армии у границ Украины, во время которых военные РФ отрабатывали форсирование водных препятствий.

Пока войска не переходят в наступление, но им разрешены отдельные штурмовые действия. Общее количество боевиков и военных РФ на оккупированном Донбассе составляет 32 тысячи человек, 40% из которых являются наемниками из разных стран, в том числе из России, 30% - местные сепаратисты и 30% - кадровый состав российских войск.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь "ДНР" Александр Захарченко приказал привести в полную боевую готовность боевиков.