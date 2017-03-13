Реалии крымской «сказки»

В известной арабской сказке Ходжа Насреддин обещает эмиру за кошелек золота и двадцать лет времени научить ишака богословию, рассуждая, что за это время кто-нибудь из них троих обязательно умрет. Представители нынешней крымской власти действуют аналогично, суля аборигенам молочные реки и кисельные берега в далеком будущем.

Срок службы чиновника на должности в Крыму обычно недолог, их меняют, как грязные перчатки. Проворовался, неправильно сделал откат или вообще ничего не соображает — поезжай обратно в Пензу, Удмуртию или Сибирь. Поэтому стремятся российские управленцы на отжатый полуостров вовсе не затем, чтобы обеспечивать местному населению «райскую жизнь на Родине». Главное — по карьерной лестнице продвинуться да деньжат отхватить. Не у всех получается это делать без возбуждения уголовных дел по итогам работы, но «скамейка запасных» в России практически бесконечная.

Для крымчан же, дабы не роптали, припасены сказки, басни да россказни. Их умело запускают в массы через СМИ нынешние управители. «Вот построим Крымский мост, тогда заживем!» — говорят. «Да, тогда заживем как люди!» — вторят «аборигены». «К нам поедут туристы со всего мира, Крым будет туристической Меккой!» — мотают лапшу на уши гражданам чиновники. «Во, озолотимся», — радуются крымчане. «Свободная экономическая зона так замечательно функционирует, что инвесторы из десятков стран мира в очереди стоят, чтобы вкладывать миллиарды в промышленность и индустрию отдыха!» — совсем уже теряют берега обманщики. «Как замечательно! Подзаработаем, все на «мерседесах» ездить будем», — мечтают развесившие уши местные жители.

Между тем, даже такой апологет «русского мира», как «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый, так и тот засомневался в экономической эффективности моста через Керченский пролив. «Я не думаю, что это (реализация проекта Крымский мост — прим. ред.) радикальным образом повлияет на Севастополь. Это мое личное мнение», — заявил он журналистам. При этом Чалый отметил, что, возможно, «цены на продукты (питания) несколько упадут, будет легче их к нам везти». «Хотя, честно говоря, известно, что самый дешевый транспорт — это морской. У меня есть сомнение в этой связи, что что-то изменится радикально. Тем более, что строительство моста для нас ничего не изменит, пока не будет построена трасса "Таврида". Я лично никаких ожиданий не питаю», — подчеркнул Чалый.

Слова бывшего «народного героя» и бывшего председателя подконтрольного Кремлю Законодательного собрания Севастополя были восприняты в городе неодобрительно. Никто не любит расставаться с иллюзиями, особенно с такими сладкими.

Сказка о миллионах туристов-иностранцев с толстыми кошельками три года подряд развенчивается уже в начале сезона. Власти заявляют о достигнутых договоренностях с китайской стороной и налаживании туристического потока из Поднебесной, однако за все это время полуостров посетило всего несколько десятков человек из этой страны. Почему именно Китай выбран в качестве мифического источника потока жаждущих увидеть красоты Крыма, сомневаться не приходится. В Китае проживает более двух миллиардов человек и крымскому обывателю достаточно легко поверить, что какие-нибудь миллионов десять из них запросто ломанутся осматривать аннексированную территорию. Что же касается так называемой свободной экономической зоны, то даже российские богатеи как от чумы бегут от непризнанной территории и даже несчастный отель никто не начал строить, не говоря уже о заводах и новых курортах.

С 2014 года Крым посетили официальные делегации только таких стран, как Эритрея, Никарагуа и Лаос. Для создания «картинки» и поддержания сказки о признании многими странами «присоединения Крыма» на полуостров иногда завозят из разных стран неофициальные делегации депутатов, в основном ультраправых.

Так, в Крыму побывали, например, представители японских ультраправых — общественно-политической организации «Иссуй-Кай», сербские патриоты, в том числе партийное руководство Демократической партии Сербии, а также представители Сербского патриотического движения «Двери» во главе с их лидером Бошко Обрадовичем. Приезжала и делегация во главе с лидером парламентского блока «Аль-Ахрара», экс- министром правительства Ирака Дхиаа Найм Абдулла Аль-Асади.

А вот насчет экс-депутата Бундестага, приезжавшего с визитом в Ялту, так и вообще вскрылись неприятные подробности. Как оказалось, Йорг Таусс ранее был осужден за хранение детской порнографии.

После этого и других подобных казусов МИД России напомнил крымским чиновникам, что любые визиты иностранных делегаций необходимо согласовывать с их ведомством. Иначе столь старательно создаваемая радужная картинка может разрушиться, и с глаз крымчан спадет пелена.

Есть еще масса других иллюзий, которыми кремлевские стратеги подпитывают воображение жителей полуострова. Вопрос только в том, как долго крымчане будут оставаться в их плену.

К слову сказать, басни времен «референдума» в народе давно уже забыты. Обещания немыслимых пенсий, фантастических зарплат и медицины мирового уровня так и остались невыполненными. И что удивительно, в отличие от сказки про мусульманского фольклорного героя, правителя Бухары и осла, в Крыму все фигуранты живы, но никто из лжецов не пострадал и не разоблачен.



Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)